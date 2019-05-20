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Сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди

Новости » Общество    20.05.2019 - 08:00
Сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем до +27

Погода в Украине 20 мая 2019 будет теплой и малохмарною, однако в западных областях страны ожидаются грозовые дожди, температура воздуха днем будет достигать +27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +23 до +27, ночью от +10 до +15. В центральных регионах преимущественно без осадков, дожди пройдут только в Винницкой области, днем от +24 до +27, ночью от +12 до +15. На юге тепло и малооблачно, днем от +22 до +26, ночью от +14 до +18. В Крыму днем от +23 до +25, ночью от +13 до +15.

На западе Украины ожидаются дожди с грозами, днем от +21 до +25, ночью от +12 до +15. В северных регионах без осадков, днем от +23 до +26, ночью от +11 до +14.

Добавим, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21-22 мая дождливая погода распространится на большинство украинских областей. Также ожидается снижение температуры воздуха.

погода

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 20 мая сухо и тепло, днем от +25 до +27, ночью от +13 до +15, ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

погода

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