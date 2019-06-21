Запад Украины завтра накроют дожди с градом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине завтра будет жарко

Погода в Украине завтра, 22 июня, ожидается жаркой, на западе - дожди и град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, дождливой погода завтра будет на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях. В указанных регионах ожидаются грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с, днем местами значительные дожди. Температура воздуха на западе ночью составит от +15 до +20 градусов, днем - от +24 до +29 градусов.

"На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой ночью от +17 до +22 градусов, на побережье морей до +25 градусов; днем от +30 до +35 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на выходных в Украине ожидается усиление жары. По данным синоптика Наталки Диденко, местами температура воздуха составит +36 градусов. Вместе с тем, уже со следующей недели жара постепенно спадет.

Отметим, из-за сильной жары в Киеве уровень загрязнения воздуха превысил норму в шесть раз. Дальнейшая жара будет способствовать росту уровня загрязнения.