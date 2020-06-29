На запад Украины возвращаются ливни и грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 29 июня, погода в Украине ухудшится. Все западные и восточные регионы сегодня накроют грозовые ливни, также дожди ожидаются в некоторых северных, южных и центральных областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей будут дожди и грозы. В частности, на западе страны, который только оправился от паводков, снова пойдут сильные ливни. Там температура воздуха днем составит +27+30, а ночью +15+19.

На севере страны также дожди. Днем будет +27+29, а ночью +15+18.

Впрочем, в центральных, Николаевской и Одесской областях сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха составит +27+29, а ночью +17+19.

На востоке страны сегодня дожди и грозы. Там температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +16+18.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +27+29, а ночью +17+19.

Напомним, в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

Отметим, что в Украине за паводка пострадали 250 населенных пунктов в 5 областях.