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На захід України повертаються зливи та грози: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 10:00
На захід України повертаються зливи та грози: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні у більшості областей будуть дощі та грози

Сьогодні, 29 червня, погода в Україні погіршиться. Усі західні та східні регіони сьогодні накриють грозові зливи, також дощі очікуються у деяких північних, південних та центральних областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у більшості областей будуть дощі та грози. Зокрема, на заході, країни, який тільки оговтався від паводків, знову підуть сильні зливи. Там температура повітря вдень складе +27+30, а вночі +15+19.

На півночі країни також дощі. Вдень буде +27+29, а вночі +15+18.

Втім, у центральних, Миколаївській та Одеській областях сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Вдень температура повітря складе +27+29, а вночі +17+19.

На сході країни сьогодні дощі та грози. Там температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +16+18.

На захід України повертаються зливи та грози: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +27+29, а вночі +17+19.

На захід України повертаються зливи та грози: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).

Зазначимо, в Україні через паводок постраждали 250 населених пунктів у 5 областях.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України грозаПогода
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