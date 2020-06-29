На захід України повертаються зливи та грози: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні у більшості областей будуть дощі та грози
Сьогодні, 29 червня, погода в Україні погіршиться. Усі західні та східні регіони сьогодні накриють грозові зливи, також дощі очікуються у деяких північних, південних та центральних областях.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Сьогодні у більшості областей будуть дощі та грози. Зокрема, на заході, країни, який тільки оговтався від паводків, знову підуть сильні зливи. Там температура повітря вдень складе +27+30, а вночі +15+19.
На півночі країни також дощі. Вдень буде +27+29, а вночі +15+18.
Втім, у центральних, Миколаївській та Одеській областях сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Вдень температура повітря складе +27+29, а вночі +17+19.
На сході країни сьогодні дощі та грози. Там температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +16+18.
Сьогодні у Києві мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +27+29, а вночі +17+19.
Нагадаємо, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).
Зазначимо, в Україні через паводок постраждали 250 населених пунктів у 5 областях.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Анастасия Рокитна