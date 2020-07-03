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Запад Украины продолжит заливать. Возможны новые подтопления

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 15:00
Запад Украины продолжит заливать. Возможны новые подтопления
Фото: подтопленная в результате ливня дорога (РБК-Украина)

Грозовые дожди также ожидаются в Житомирской и Винницкой областях

Сегодня в западных областях в течение дня пройдут дожди с грозами, возможен град и шквалы. Завтра, 4 июля, грозовой фронт переместится вглубь Украины, есть вероятность подтопления сельхозугодий.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, 3-4 июля ожидается подъем воды в Днестре. Затопить может некоторые участки автодороги Одесса-Рени, огороды и сельскохозяйственные угодья в селе Яськи и городе Беляевка в Одесской области.

Вследствие значительных дождей ожидается подъем воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей. Ливни могут привести к формированию местного и склонного стока. Сильные дожди в горной части также могут усугубить ситуацию на реках бассейнов Прута и Сирета.

Кроме того, 4, 5 и 6 июля ожидается подъем воды на реке Припять, вследствие чего может затопить приусадебные участки в селе Подгоръе в Волынской области.

Напомним, ливни и грозы не прекращаются в западных областях около недели.

В ГСЧС ранее предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья до 1 метра.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ливеньзатопление
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