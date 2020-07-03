Захід України продовжить заливати. Можливі нові підтоплення

Фото: підтоплена внаслідок зливи дорога (РБК-Україна)

Грозові дощі також пройдуть у Житомирській та Вінницькій областях

Сьогодні у західних областях протягом дня пройдуть дощі з грозами, можливий град та шквали. Завтра, 4 липня, грозовий фронт переміститься углиб України, є ймовірність підтоплення сільгоспугідь.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, 3-4 липня очікується підйом води у Дністрі. Затопити може деякі ділянки автодороги Одеса-Рені, городи та сільськогосподарські угіддя в селі Яськи та місті Біляївка в Одеській області.

Внаслідок значних дощів також очікується підйом води у річках Львівської та Івано-Франківської областей. Зливи можуть призвести до формування мiсцевого та схилового стоку. Сильні злив можуть спричинити значний мiсцевий та схиловий сток води в гiрськiй частинi на рiчках басейнiв Прута та Сiрету.

Крім того, 4, 5 та 6 липня очікується підйом води на річці Прип’ять, внаслідок чого затопить присадибні ділянки в селі Пiдгiр'я у Волинській області.

Нагадаємо, зливи та грози не вщухають у західних областях близько тижня.

У ДСНС раніше попередили про підвищення рівнів води на річках Закарпаття до 1 метра.

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Автор: Роман Калиниченко