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Запад Украины продолжит заливать дождями

Новости » Общество    18.05.2019 - 10:00
Запад Украины продолжит заливать дождями
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем до +25

Погода в Украине 18 мая 2019 будет преимущественно теплой и без осадков, дожди ожидаются только на западе и в Одесской области, температура воздуха днем будет достигать +27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +24 до +26, ночью от +11 до +13. В центральных регионах тоже без осадков, днем от +24 до +27, ночью от +12 до +15. На юге дожди пройдут только в Одесской области, днем от +25 до +27, ночью от +14 до +16. В Крыму днем от +23 до +25, ночью от +14 до +16.

На западе Украины ожидаются дожди, днем от +21 до +25, ночью от +9 до +13. В северных регионах без осадков, днем от +23 до +25, ночью от +10 до +14.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киев уже пришло метеорологическое лето. Таким образом, метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, закончилась. Она оказалась почти на неделю продолжительнее  климатической нормы.

Запад Украины продолжит заливать дождями

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 18 мая сухо, днем от +23 до +25, ночью от +12 до +14, ветер восточный, 5-10 м/с.

Запад Украины продолжит заливать дождями

Фото: погода в Киеве и области

В Киев пришло метеорологическое лето
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