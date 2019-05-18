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Захід України продовжить заливати дощами

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 10:00
Захід України продовжить заливати дощами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до +25

Погода в Україні 18 травня 2019 буде переважно теплою і без опадів, дощі очікуються лише на заході та в Одеській області, температура повітря вдень сягатиме +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сухо і малохмарно, вдень від +24 до +26, вночі від +11 до +13. У центральних регіонах теж без опадів, вдень від +24 до +27, вночі від +12 до +15. На півдні дощі пройдуть лише в Одеській області, вдень від +25 до +27, вночі від +14 до +16. У Криму вдень від +23 до +25, вночі від +14 до +16.

На заході України очікуються дощі, вдень від +21 до +25, вночі від +9 до +13. У північних регіонах без опадів, вдень від +23 до +25, вночі від +10 до +14.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, до Києва вже прийшло метеорологічне літо. Таким чином, метеорологічна весна, яка почалася 4 березня і тривала 69 днів, закінчилася. Вона виявилася майже на тиждень тривалішою за кліматичну норму.

Захід України продовжить заливати дощами

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 18 травня сухо, вдень від +23 до +25, вночі від +12 до +14, вітер східний, 5-10 м/с.

Захід України продовжить заливати дощами

Фото: погода в Києві та області

До Києва прийшло метеорологічне літо
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