Запад Украины предупредили о сильном ветре

В субботу, 5 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Непогоду синоптики прогнозируют в западных областях страны.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня на Западе Украины ожидаются сильные порывы ветра. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Из-за непогоды в западных областях объявили первый уровень опасности.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные. В западных областях прогнозировали до +12 тепла.

Кроме того, в Украине прогнозировали очень сильные морозы. В Украинском гидрометцентре называли области, где следует ожидать морозной погоды.

Добавим, недавно синоптики обновили прогноз погоды на декабрь. Прогнозируют до -15 градусов и снежные бури.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в начале недели без электроснабжения остались более полусотни населенных пунктов.