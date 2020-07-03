Грозовые дожди в западных областях и жара до +36: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В некоторых городах Киевской области сегодня будут идти дожди, однако в самой столице осадков не предусматривают

Сегодня ливни и грозы вновь накроют западную территорию Украины. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +23 до +36 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня грозы с ливнями передают во всех западных регионах. Также дожди ожидаются в Киевской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областях. На всей остальной территории Украины солнечно и без осадков.

В западных областях температура днем составит от +23 до +27. Ночью она опустится до +15 +19.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +30 +34 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до +17 +19.

В восточных и южных областях сегодня будет жарче всего. Температура днем ожидается от +29 до +36, а ночью от +18 до +22 градусов.

Фото: погода в Украине на 3 июля (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В некоторых городах Киевской области сегодня будут идти дожди, однако в самой столице осадков не предусматривают. Температура воздуха днем составит от +31 до +34 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 3 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, за рейтингом самых теплых за 140 лет нынешний июнь занял шестое место.

Также ранее сообщалось, что в связи с сильными дождями возле села Маяки в Беляевском районе Одесской области в реке Днестр поднялся уровень воды.

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Автор: Андрей Козловский