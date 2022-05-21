UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На запад Украины надвигается сильный ураган из Германии

Фото: на западе Украины ожидается ураган (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На западе Украины в ближайшие дни ожидается сильный ветер. Надвигается ураган, который накануне привел к большим разрушениям в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Трек".

Сообщается, что сегодня в Ровенской области штормовой ветер застал людей прямо в поле во время работы. Видео опубликовал местный телеграмм-канале "Рівне 1283".

Во Львове на сегодня уже объявлен желтый уровень опасности. Местные синоптики просят по возможности не парковать автомобили возле деревьев.

Предполагается, что на западную Украину идет ураган из Германии. Сегодня также ожидаются сильные штормы и торнадо в Польше, местные службы предупреждают о возможных перебоях с электричеством.

Напомним, ранее украинские синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 мая по всей стране.

Также сообщалось, что в результате сильного торнадо на западе Германии пострадали несколько десятков человек. Во многих городах есть разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияПогода в Украине