На запад Украины надвигается сильный ураган из Германии

Сообщается, что сегодня в Ровенской области штормовой ветер застал людей прямо в поле во время работы. Видео опубликовал местный телеграмм-канале "Рівне 1283".

Во Львове на сегодня уже объявлен желтый уровень опасности. Местные синоптики просят по возможности не парковать автомобили возле деревьев.

Предполагается, что на западную Украину идет ураган из Германии. Сегодня также ожидаются сильные штормы и торнадо в Польше, местные службы предупреждают о возможных перебоях с электричеством.