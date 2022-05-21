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На захід України насувається сильний ураган з Німеччини

Фото: на заході України очікується ураган (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На заході України найближчими днями очікується сильний вітер. Насувається ураган, який напередодні призвів до великих руйнувань у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Трек".

Повідомляється, що сьогодні в Рівненській області штормовий вітер застав людей прямо в полі під час роботи. Відео опублікував місцевий телеграм-каналі "Рівне 1283".

У Львові на сьогодні вже оголошено жовтий рівень небезпеки. Місцеві синоптики просять по можливості не паркувати автомобілі біля дерев.

Передбачається, що на західну Україну йде ураган з Німеччини. Сьогодні також очікуються сильні шторми і торнадо в Польщі, місцеві служби попереджають про можливі перебої з електрикою.

Нагадаємо, раніше українські синоптики оголосили штормове попередження на 22 травня по всій країні.

Також повідомлялося, що в результаті сильного торнадо на заході Німеччини постраждали кілька десятків людей. У багатьох містах є руйнування.

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