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По всей Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

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Украина, Суббота 21 мая 2022 13:47
По всей Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение Фото: по всей Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Завтра, 22 мая погода продолжит существенно ухудшаться. По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"22 мая в Украине порывы ветра 15-20 м/сек. І уровень опасности (желтый)", - говорится в сообщении.

По всей Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Штормовой ветер прогнозируют и сегодня

Напомним, что сегодня также в большинстве западных районов, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областях прогнозируют штормовой ветер.

При этом в северных, Полтавской и Харьковской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, также сегодня в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди. Однако, несмотря на осадки, похолодание не прогнозируется.

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