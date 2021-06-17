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Запад Украины и Киев обойдут дожди: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшилась погода в западных областях, а также в Киеве. Температура воздуха днем достигнет +28.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут в восточных и южных областях, также частично в центральных. На остальной территории Украины переменная облачность и без осадков.

На западе температура воздуха днем составит +23+28, а ночью +11+15.

На севере днем будет +25+27, а ночью +15+17.

В центре страны днем ожидается +23+28, а ночью +14+18.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем +24+27, а ночью +14+17.

На юге днем будет +21+24, а ночью 15+18.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +14+18. В городе не будет дождя.

Напомним, в Украину идет жара после дождей.

РБК-Украина писало, что на этой неделе погоду в стране будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

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