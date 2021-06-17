Запад Украины и Киев обойдут дожди: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут в восточных и южных областях, также частично в центральных. На остальной территории Украины переменная облачность и без осадков.

На западе температура воздуха днем составит +23+28, а ночью +11+15.

На севере днем будет +25+27, а ночью +15+17.

В центре страны днем ожидается +23+28, а ночью +14+18.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем +24+27, а ночью +14+17.

На юге днем будет +21+24, а ночью 15+18.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +14+18. В городе не будет дождя.