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Захід України та Київ обійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращилась погода у західних областях, а також у Києві. Температура повітря вдень досягне +28.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть у східних та південних областях, також частково у центральних. На іншій території України мінлива хмарність та без опадів.

На заході температура повітря вдень складе +23+28, а вночі +11+15.

На півночі вдень буде +25+27, а вночі +15+17.

У центрі країни вдень очікується +23+28, а вночі +14+18.

На сході країни синоптики прогнозують вдень +24+27, а вночі +14+17.

На півдні вдень буде +21+24, а вночі +15+18.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +14+18. У місті не буде дощу.

Нагадаємо, в Україну йде сильна спека після дощів.

РБК-Україна писало, що цього тижня погоду в країні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.

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