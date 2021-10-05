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Запад требует от РФ объяснений по поводу отравления Навального

Автор: Наталья Скороход

Западные страны требуют у России объяснений по поводу отравления оппозиционера Кремля Алексея Навального. На это дали 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Всего 45 западных стран, включая Францию, Великобританию, Германию и Канаду требуют через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы Россия предоставила объяснения после отравления в 2020 году оппозиционера Алексея Навального. У Москвы есть 10 дней, чтобы ответить на вопросы, заданные странами, в соответствии с правилами ОЗХО, базирующейся в Гааге.

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Российская ФедерацияНавальный