Запад считает, что отключить Россию от SWIFT "крайне проблематично", - Bloomberg

Еще одним предметом беспокойства является перспектива того, что президент РФ Владимир Путин может прекратить экспорт газа - Россия обеспечивает около 40% поставок в Европу - на фоне роста цен на энергоносители.

США также добивались от Германии согласия остановить газопровод "Северный поток-2" из России в случае вторжения. Хотя новое правительство в Берлине не дало публичных обязательств по этому вопросу, немецкие регулирующие органы заявили, что разрешение на начало эксплуатации российского газопровода будет получено не ранее июля следующего года.

ЕС хочет выступить единым фронтом, и лидеры договорились предупредить Россию о серьезных последствиях в случае ее вторжения в Украину на саммите в Брюсселе в четверг, сообщил дипломат ЕС.

"Дебаты были сосредоточены на том, добавить ли ссылку на ограничительные меры, которые должны быть приняты в координации с партнерами, и эта строка была согласована", - заявил он.

Однако 27 стран ЕС по-разному относятся к санкциям: страны Балтии и Польша чувствуют особую угрозу, учитывая их близость, в то время как страны, расположенные дальше на Западе, настроены более оптимистично.

Для принятия любого пакета санкций необходимо единогласие государств-членов.

Список возможных санкций против ЕС является сильным и в целом повторяет потенциальные санкции, над которыми работают США. Он охватывает меры, направленные на:

российские финансовые учреждения, банки и доступ к платежным системам, включая Swift;

оборонные предприятия;

энергетический сектор, включая уголь, и экспорт технологий;

новый режим санкций в отношении гибридных атак, добавление новых лиц в существующие санкционные списки и прекращение безвизовых поездок для владельцев дипломатических паспортов.

Еще один источник издания сообщил, что действия, на которые в конечном итоге пойдет ЕС, будут зависеть от действий России и развития событий на местах.