Захід вважає, що відключити Росію від SWIFT "вкрай проблематично", - Bloomberg

Ще одним предметом занепокоєння є перспектива того, що президент РФ Володимир Путін може припинити експорт газу - Росія забезпечує близько 40% поставок до Європи - на тлі зростання цін на енергоносії.

США також домагалися від Німеччини згоди зупинити газопровід "Північний потік-2" з Росії в разі вторгнення. Хоча новий уряд в Берліні не дав публічних зобов'язань з цього питання, німецькі регулюючі органи заявили, що дозвіл на початок експлуатації російського газопроводу буде отримано не раніше липня наступного року.

ЄС хоче виступити єдиним фронтом, і лідери домовилися попередити Росію про серйозні наслідки в разі її вторгнення в Україну на саміті в Брюсселі в четвер, повідомив дипломат ЄС.

"Дебати були зосереджені на тому, чи додати посилання на обмежувальні заходи, які повинні бути прийняті в координації з партнерами, і цей рядок був узгоджений", - заявив він.

Однак 27 країн ЄС по-різному ставляться до санкцій: країни Балтії і Польща відчувають особливу загрозу, враховуючи їх близькість, в той час, як країни, розташовані далі на Заході, налаштовані більш оптимістично.

Для прийняття будь-якого пакету санкцій необхідна одноголосність держав-членів.

Список можливих санкцій проти ЄС є сильним і в цілому повторює потенційні санкції, над якими працюють США. Він охоплює заходи, спрямовані на:

російські фінансові установи, банки і доступ до платіжних систем, включаючи Swift;

оборонні підприємства;

енергетичний сектор, включаючи вугілля, і експорт технологій;

новий режим санкцій щодо гібридних атак, додавання нових осіб до існуючих санкційних списків та припинення безвізових поїздок для власників дипломатичних паспортів.

Ще одне джерело видання повідомило, що дії, на які в кінцевому підсумку піде ЄС, будуть залежати від дій Росії і розвитку подій на місцях.