Запад поможет Украине в случае наступления времени "Ч": Данилов об угрозе наступления РФ

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова секретаря СНБО в интервью " Укринформу ".

По его словам, в мире понимают, что происходит у границ Украины.

"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин (президент РФ, - ред.), и если будет, - то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени "Ч", -сообщил он.

Отметим, время "Ч" - это общепринятый в военном деле термин, которым обозначается время начала военной операции.