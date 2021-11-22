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Запад поможет Украине в случае наступления времени "Ч": Данилов об угрозе наступления РФ

Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность наступления России на Украину. Говорит, что партнеры готовы поддержать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова секретаря СНБО в интервью "Укринформу".

По его словам, в мире понимают, что происходит у границ Украины.

"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин (президент РФ, - ред.), и если будет, - то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени "Ч", -сообщил он.

Отметим, время "Ч" - это общепринятый в военном деле термин, которым обозначается время начала военной операции.

Напомним, в разведке США озвучили план России по возможному вторжению в Украину.

Отметим, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Россию о тяжелых последствиях.

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Алексей ДаниловУкраинаРоссийская Федерация