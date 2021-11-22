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Захід допоможе Україні у разі настання часу "Ч": Данілов про загрозу наступу РФ

Автор: Анастасія Рокитна

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість наступу Росії на Україну. Говорить, що партнери готові підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова секретаря РНБО в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, у світі розуміють, що відбувається біля кордонів України.

"Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме Путін (президент РФ, - ред.), і якщо буде, - то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", - повідомив він.

Зазначимо, час "Ч" - це загальноприйнятий у військовій справі термін, яким позначається час початку військової операції.

Нагадаємо, у розвідці США озвучили план Росії щодо можливого вторгнення в Україну.

Зазначимо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив Росію про важкі наслідки.

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Олексій ДаніловУкраїнаРосійська Федерація