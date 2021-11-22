Угроза вторжения в Украину. Франция резко обратилась к России

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Bloomberg .

США предупредили Европу о том, что Россия может планировать вторжение в Украину - учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы. Вместе с тем, по мнению Ле Дриана, важно найти "способ работать вместе", притом что авторитарные склонности Владимира Путина все больше проявляются в последние месяцы.

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", - сказал Ле Дриан.

Кроме того, по словам главы МИД Франции, Россия должна использовать свое влияние для решения миграционного кризиса в Беларуси.