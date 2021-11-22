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Угроза вторжения в Украину. Франция резко обратилась к России

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Париж, Понедельник 22 ноября 2021 08:49
Угроза вторжения в Украину. Франция резко обратилась к России Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Россию о тяжелых последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

США предупредили Европу о том, что Россия может планировать вторжение в Украину - учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы. Вместе с тем, по мнению Ле Дриана, важно найти "способ работать вместе", притом что авторитарные склонности Владимира Путина все больше проявляются в последние месяцы.

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", - сказал Ле Дриан.

Кроме того, по словам главы МИД Франции, Россия должна использовать свое влияние для решения миграционного кризиса в Беларуси.

Напомним, Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Названы возможные сценарии российского наступления.

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