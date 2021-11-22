Запад поможет Украине в случае наступления времени "Ч": Данилов об угрозе наступления РФ
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность наступления России на Украину. Говорит, что партнеры готовы поддержать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова секретаря СНБО в интервью "Укринформу".
По его словам, в мире понимают, что происходит у границ Украины.
"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин (президент РФ, - ред.), и если будет, - то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени "Ч", -сообщил он.
Отметим, время "Ч" - это общепринятый в военном деле термин, которым обозначается время начала военной операции.