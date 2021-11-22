Захід допоможе Україні у разі настання часу "Ч": Данілов про загрозу наступу РФ

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова секретаря РНБО в інтерв'ю " Укрінформу ".

За його словами, у світі розуміють, що відбувається біля кордонів України.

"Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме Путін (президент РФ, - ред.), і якщо буде, - то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", - повідомив він.

Зазначимо, час "Ч" - це загальноприйнятий у військовій справі термін, яким позначається час початку військової операції.