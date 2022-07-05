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Цены на нефть резко снизились и продолжают падение: в чем причина

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Лондон, Вторник 05 июля 2022 18:23
Цены на нефть резко снизились и продолжают падение: в чем причина Фото: цены на нефть резко пошли вниз (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Цены на нефть сегодня, 5 июля 2022 года, резко снизились в течение торговой сессии и продолжают падение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, по состоянию на 18:04 по киевскому времени цены на эталонную марку Brent опустились до 106 долларов за баррель. С начала торгов она подешевела более чем на 7 процентов.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 5,9% - почти до 102 долларов за баррель.

Как пишет Bloomberg, цены на нефть находятся под давлением падения акций и укрепления доллара, что сделало оцененные в валюте сырьевые товары менее привлекательными. Эксперты полагают, что в ожидании рецессии цены на нефть могут упасть до 65 долларов, хотя это и резко контрастирует с прогнозом JPMorgan Chase & Co в 380 долларов за баррель.

"В ближайшем будущем (индексы, - ред.) Dow и S&P будет иметь большое влияние на направление нефти, поскольку опасения рецессии сохраняются", - отметил старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер.

Эксперты также полагают, что спрос может значительно упасть после празднования Дня независимости США 4 июля.

Напомним, еще утром цены на нефть росли на опасениях инвесторов в отношении будущих поставок. Кроме того, к росту цен привела забастовка норвежских нефтяников, которая может сказаться на объемах добычи.

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