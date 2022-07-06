Захід планує обмежити вартість російської нафти: відома можлива ціна

США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання зазначає, що конкретну максимальну ціну країни Заходу ще не визначили. Вона буде залежати від "ринкових умов на момент прийняття таких обмежень". При цьому американські чиновники проводять по кілька нарад на тиждень для врегулювання цього питання.

За інформацією Bloomberg, введення ціни в 40 доларів за барель російської нафти є дуже малоймовірним. В Адміністрації Байдена вважають, що такий поріг є занадто низьким і може призвести до різкого стрибка цін на нафту в світі.

Bloomberg додає, що на цьому тижні російську нафту продавали за ціною 80 доларів за барель.