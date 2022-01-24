Запад однажды отложил превентивные санкции против РФ, и Украина лишилась Крыма, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов раскритиковал отказ Запада от превентивных санкций против России на фоне угрозы вторжения в Украину. По его словам, однажды такая позиция уже привела к оккупации территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "BBC News Украина" .

В частности, он прокомментировал заявление США о том, что санкции против России пока вводить не стоит, и это будет превентивная мера будет на случай обострения.

"Смотрите, у нас Крыма нет, потому что они откладывали это потом. Американцы это отложили на потом, а теперь у нас есть оккупированная территория. Все нужно делать вовремя", - подчеркнул Данилов.