ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экономика выдержит. Россия заявила, что готова к санкциям Запада

Новина українською →
Москва, Пятница 14 января 2022 15:36
Экономика выдержит. Россия заявила, что готова к санкциям Запада Фото: глава Минфина РФ Антон Силуанов (digital.ac.gov.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Запад неоднократно грозил РФ ввести санкции в случае нового вторжения в Украину. Сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия готова к санкциям Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на "РИА Новости".

"Экономика России выдержит все обсуждаемые сейчас ограничения со стороны Запада", - заявил глава Минфина.

Отметим, что о введении новых санкций против РФ в США заговорили после информации об угрозе нового нападения РФ на Украину. В частности, была информация о санкциях против Владимира Путина, но в РФ заявили, что в таком случае отношения двух стран будут полностью разорваны.

Напомним, в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России. Экономические ограничения будут введены в случае вторжения РФ в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Санкции
NEWS
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины