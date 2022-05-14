Запад объявил России тотальную гибридную войну. Мы принимаем вызов, - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался на "тотальную гибридную войну" против России со стороны Запада. Заявил, что его страна "принимает вызов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Интерфакс ".

"Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия ощутят все без исключения", - заявил Лавров во время заседания Совета по внешней и оборонной политики.

Как отметил министр, Россия, якобы, все делает, чтобы избежать прямого столкновения, однако "если вызов брошен, мы его, конечно, принимаем".

"К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", - отметил Лавров", - добавил глава МИД России.