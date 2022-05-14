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Запад объявил России тотальную гибридную войну. Мы принимаем вызов, - Лавров

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Суббота 14 мая 2022 16:04
Запад объявил России тотальную гибридную войну. Мы принимаем вызов, - Лавров Фото: Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался на "тотальную гибридную войну" против России со стороны Запада. Заявил, что его страна "принимает вызов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия ощутят все без исключения", - заявил Лавров во время заседания Совета по внешней и оборонной политики.

Как отметил министр, Россия, якобы, все делает, чтобы избежать прямого столкновения, однако "если вызов брошен, мы его, конечно, принимаем".

"К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", - отметил Лавров", - добавил глава МИД России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно глава Кремля Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза во время которого поднял вопрос "угрозы" для России из-за решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

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