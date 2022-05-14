ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захід оголосив Росії тотальну гібридну війну. Ми приймаємо виклик, - Лавров

Новость на русском →
Субота 14 травня 2022 16:04
Захід оголосив Росії тотальну гібридну війну. Ми приймаємо виклик, - Лавров Фото: Сергій Лавров, голова Міністерства закордонних справ Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Сергій Лавров поскаржився на "тотальну гібридну війну" проти Росії з боку Заходу. Заявив, що його країна "приймає виклик".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

"Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але ясно, що наслідки відчують усі без винятку", - заявив Лавров під час засідання Ради із зовнішньої та оборонної політики.

Як відзначив міністр, Росія, нібито, усе робить, аби уникнути прямого зіткнення, однак "якщо виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо".

"До санкцій нам не звикати, у тому чи іншому вигляді вони були практично завжди", - зазначив Лавров", - додав голова МЗС Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно голова Кремля Володимир Путін провів нараду з членами Радбезу під час якої порушив питання "загрози" для Росії через рішення Фінляндії й Швеції приєднатися до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запад МЗС
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС