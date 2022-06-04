Захід обговорює план завершення війни. Україна не бере участь у переговорах напряму,- CNN

Представники США, Євросоюзу та Великобританії протягом декількох тижнів регулярно зустрічаються, аби обговорити план припинення війни на території України. Київ напряму не приймає участь у переговорах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як відзначають джерела видання, Захід також обговорював й план Італії.

План Італії:

перший етап - повне припинення вогню й відведення військ від лінії фронту;

другий етап - вступ України до ЄС й гарантії невступу до НАТО;

третій етап - двостороння угода між Україною й Росією щодо Криму та Донбасу. План передбачає автономію цих територій;

четвертий етап - укладання багатосторонньої угоди про мир й безпеки в Європі.

Україна, зі свого боку, не бере прямої участі в переговорах, що суперечить заяві США про "нічого про Україну без України". Водночас Штати не тиснуть на Київ й не підштовхують його до переговорів з Росією.

Захід обговорює приблизні параметри плану щодо мирного врегулювання, які можна запропонувати Україні.

Джерела також відзначають, що Київ навряд чи готовий до будь-яких домовленостей, які передбачають втрату територій. США, зі свого боку, також не підтримують план Італії.