Запад говорил нам - ройте окопы, а мы отвечали им - дайте оружие, - Зеленский

До начала полномасштабного российского вторжения некоторые западные партнеры предлагали Украине рыть окопы. На что наша страна отвечала - дайте нам оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

"Нам надо перейти с советского оружия полностью на образцы НАТО, но если страна не является членом Альянса, то как можно это сделать, если нет ни лицензий, ни продаж.. это все было до войны. Поэтому мало сказать, не хочу цитировать некоторых наших партнеров, но тогда что? Рыть окопы? Нет, роя окопы нельзя сделать то, что сделали мы. Потому что рыть лопатой и выиграть войну невозможно. Они нам говорили - ройте окопы, а мы им говорили - дайте оружие", - рассказал Зеленский.

Напомним, также президент в интервью заявил, Украина добьется победы в войне с Российской Федерацией на поле боя. Но ее завершение все равно будет обсуждаться за столом переговоров.

Основные заявления президента из сегодняшнего интервью - в материале РБК-Украина.

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