Захід казав нам - рийте окопи, а ми відповідали їм - дайте зброю, - Зеленський

До початку повномасштабного російського вторгнення деякі західні партнери пропонували Україні рити окопи. На що наша країна відповідала - дайте нам зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Нам треба перейти з радянської зброї повністю на зразки НАТО, але якщо країна не є членом Альянсу, то як можна це зробити, якщо немає ні ліцензій, ні продажів.. це все було до війни. Тому мало сказати, не хочу цитувати деяких наших партнерів, але тоді що? Рити окопи? Ні, риючи окопи не можна зробити те, що зробили ми. Тому що рити лопатою і виграти війну неможливо. Вони нам казали - рийте окопи, а ми їм казали - дайте зброю", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, також президент в інтерв'ю заявив, Україна доб'ється перемоги у війні з Російською Федерацією на полі бою. Але її завершення все одно буде обговорюватися за столом переговорів.

Основні заяви президента з сьогоднішнього інтерв'ю - у матеріалі РБК-Україна.

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