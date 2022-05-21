ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захід казав нам - рийте окопи, а ми відповідали їм - дайте зброю, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Субота 21 травня 2022 11:08
Захід казав нам - рийте окопи, а ми відповідали їм - дайте зброю, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

До початку повномасштабного російського вторгнення деякі західні партнери пропонували Україні рити окопи. На що наша країна відповідала - дайте нам зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Нам треба перейти з радянської зброї повністю на зразки НАТО, але якщо країна не є членом Альянсу, то як можна це зробити, якщо немає ні ліцензій, ні продажів.. це все було до війни. Тому мало сказати, не хочу цитувати деяких наших партнерів, але тоді що? Рити окопи? Ні, риючи окопи не можна зробити те, що зробили ми. Тому що рити лопатою і виграти війну неможливо. Вони нам казали - рийте окопи, а ми їм казали - дайте зброю", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, також президент в інтерв'ю заявив, Україна доб'ється перемоги у війні з Російською Федерацією на полі бою. Але її завершення все одно буде обговорюватися за столом переговорів.

Основні заяви президента з сьогоднішнього інтерв'ю - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків