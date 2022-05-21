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Зеленский о войне в Украине: победа будет в бою, концовка - за столом переговоров

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Киев, Суббота 21 мая 2022 10:49
Зеленский о войне в Украине: победа будет в бою, концовка - за столом переговоров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина добьется победы в войне с Российской Федерацией на поле боя. Но ее завершение все равно будет обсуждаться за столом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского.

"Не мы начинали войну, это правда, но нам ее заканчивать. Я думал, что закончить можно чисто диалогом. Сейчас я понимают, что завершение также будет дипломатическим, именно завершение. Но, к сожалению, я думал, что это диалог, у которого есть соответствующий срок", - отметил он.

По его словам, он рассчитывал, что в диалоге с Россией можно найти ответы на многие вопросы.

"А сейчас это как автомобиль - не бензиновый и не электромобиль, а гибрид. Поэтому и война такая сложная, и победа будет очень сложная и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Потому что есть вещи, которые кроме как за столом переговоров мы не сможем завершить. Потомку что мы хотим вернуть все, а Российская Федерация - не отдать ничего", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что цена победы Украины в войне против России - это жизни десятков тысяч украинцев.

Основные заявления президента с сегодняшнего интервью - в материале РБК-Украина.

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