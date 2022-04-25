Запад должен убедиться в "максимально высокой цене" войны для России, - глава МИД Дании

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Западу нужно убедиться в "максимально высокой цене" для России в войне против Украины. Он добавил, что украинцам нужно помочь защищать свою страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.