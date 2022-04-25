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Запад должен убедиться в "максимально высокой цене" войны для России, - глава МИД Дании

Фото: глава МИД Дании Йеппе Кофод (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Западу нужно убедиться в "максимально высокой цене" для России в войне против Украины. Он добавил, что украинцам нужно помочь защищать свою страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Очень важно, чтобы мы помогли Украине защитить свою страну и сделать цену для России как можно более высокой, в том числе на поле боя", - цитирует издание главу МИД Дании.

По его словам, это то, что Запад делает и будет продолжать это делать. Прекращение агрессии Москвы в Украине означает, что Европа должна ввести дополнительные санкции против России и направить больше военной помощи украинцам.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своими коллегами из Франции и Нидерландов новые санкции против России.

Война России против Украины идет 61-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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