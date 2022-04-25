Запад должен убедиться в "максимально высокой цене" войны для России, - глава МИД Дании

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Западу нужно убедиться в "максимально высокой цене" для России в войне против Украины. Он добавил, что украинцам нужно помочь защищать свою страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Очень важно, чтобы мы помогли Украине защитить свою страну и сделать цену для России как можно более высокой, в том числе на поле боя", - цитирует издание главу МИД Дании.
По его словам, это то, что Запад делает и будет продолжать это делать. Прекращение агрессии Москвы в Украине означает, что Европа должна ввести дополнительные санкции против России и направить больше военной помощи украинцам.
Напомним, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своими коллегами из Франции и Нидерландов новые санкции против России.
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