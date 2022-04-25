Захід повинен переконатися в "максимально високій ціні" війни для Росії, - глава МЗС Данії

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив, що заходу потрібно переконатися в "максимально високій ціні" для Росії у війні проти України. Він додав, що українцям потрібно допомогти захищати свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.