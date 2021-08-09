Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "русского мира", - Кулеба

Получение Украиной ПДЧ в НАТО - это дорога с двусторонним движением. Необходимо признать Украину частью Запада, тогда процесс вступления в Альянс ускорится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Украина 24".

По его словам, когда речь идет о членстве Украины в НАТО или ЕС, то вес политической составляющей намного больше, чем технической работы.

"Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией "русского мира", буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией. Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится", - сказал он.