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Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "руского міра", - Кулеба

Автор: Артур Родивилов

Отримання Україною ПДЧ в НАТО - це дорога з двостороннім рухом. Необхідно визнати Україну частиною заходу, тоді процес вступу до Альянсу прискориться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі "Україна 24".

За його словами, коли мова йде про членство України в НАТО або ЄС, то вага політичної складової набагато більше, ніж технічної роботи.

"Захід має визнати, що Україна є частиною Заходу, що вона не є повсталою провінцією "руского мвра", буферною зоною, серединним простором між Заходом і Росією. Коли це рішення буде остаточно прийнято, бо зараз воно ще не одноголосно прийнято, ось тоді процес нашої європейської та євроатлантичної інтеграції дуже сильно прискориться", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський заявив, що хотів би отримати конкретний перелік реформ, які потрібні для вступу України до НАТО.

Спецпредставник генсека НАТО відповів, що "це так не працює" і такого переліку немає. А також, що не тільки Україна має бути готова до вступу в Альянс, а й НАТО має бути готовим прийняти Україну.

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Дмитро КулебаНАТО