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Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, - Орбан

Фото: венгерский премьер Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что западным странам следует прекратить поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, выступая на встрече со сторонниками в Румынии, он подчеркнул, что санкции не ослабили Россию и остальной мир не присоединился к ограничительным мерам.

В связи с этим, по его мнению, Запад должен прекратить вооружать Украину и вместо этого работать над мирным урегулированием. Орбан подчеркнул, что поставки артиллерии дальнего действия якобы спровоцировали заявление министра иностранных дел России Сергей Лаврова об аннексии новых украинских территорий.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Евросоюз якобы занял неправильную позицию в войне России против Украины и должен отказаться от поддержки Киева, а также встать между сторонами и надеяться, что Россия сядет за стол переговоров с США.

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ВенгрияВиктор Орбан