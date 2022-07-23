Захід має припинити постачання зброї до України, - Орбан

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, виступаючи на зустрічі з прихильниками в Румунії, він підкреслив, що санкції не послабили Росію і решта світу не приєдналася до обмежувальних заходів.

У зв'язку з цим, на його думку, Захід повинен припинити озброювати Україну і замість цього працювати над мирним врегулюванням. Орбан підкреслив, що поставки артилерії дальньої дії нібито спровокували заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про анексію нових українських територій.