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Запад должен немедленно предоставить Украине современные системы ПВО для обороны, - Геращенко

Автор: Наталия Гурковская

Путин не остановится, пока не совершит массовый геноцид на территории Украины, поэтому если в НАТО не готовы закрыть небо над нашей страной, Запад должен немедленно предоставить нам современные системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Запад должен предоставить нам любое оружие, кроме ядерного! Без промедления - немедленно! Без оплаты! Потому что мы воюем не только за нашу, но и за вашу свободу", - заявил он.

По его словам, если Запад не может закрыть небо над Украиной, нам необходимо предоставить современные системы ПВО, и мы сделаем это сами.

"Доставьте их военно-транспортными самолётами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию. Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ. Немедленно, по сокращённой процедуре, обучите наших офицеров пользоваться современными западными системами ПВО", - призывает Геращенко.

Он подчеркнул, что сейчас важен каждый час, потому что враг имеет преимущество в воздухе. Таким образом, Украине гораздо труднее защищать свою свободу и защищать Европу от захватчиков.

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Война в УкраинеАнтон Геращенко