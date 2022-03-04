Захід повинен негайно надати Україні сучасні системи ППО для оборони, - Геращенко

"Захід має надати нам будь-яку зброю, крім ядерної! Негайно - без зволікань! Без оплати! Тому що ми боремося не лише за нашу, а й за вашу свободу", - заявив він.

За його словами, якщо Захід не може закрити небо над Україною, тоді нам необхідно надати сучасні системи ППО, і ми зробимо це самі.

"Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводіть їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО та передайте їх ЗСУ. Негайно, за скороченою процедурою, навчіть наших офіцерів користуватися сучасними західними системами ППО", - закликає Геращенко.

Він наголосив, що наразі важлива кожна година, адже ворог має перевагу в повітрі. Таким чином Україні набагато важче захищати свою свободу та обороняти Європу від загарбників.