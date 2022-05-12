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Запад не будет ввязываться в прямой конфликт с Россией, - Уоллес

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Западные страны не ввязываются в прямой конфликт с Россией. Они объединились, чтобы помочь Украине защитить себя от российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса в эфире Washington Post Live.

"Международное сообщество объединилось ради того, чтобы помочь Украине защитить себя в соответствии с международным законодательством. Чтобы (президент России, - ред.) Путин в конце концов провалил свою миссию в Украине. Мы не ввязывались и не будем ввязываться в прямой конфликт с Россией и российской армией", - отметил он.

Отметим, ранее Уоллес заявлял, что Россия выйдет из войны против Украины более слабой, а российскому президенту Владимиру Путину наконец-то придется столкнуться с реальностью.

По его словам, Путин должен смириться с тем, что в конечном счете он проиграет, поскольку на данный момент Россия значит для мира меньше, чем до вторжения в Украину.

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