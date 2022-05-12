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Захід не буде вплутуватися в прямий конфлікт з Росією, - Уоллес

Фото: міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Західні країни не вплутуються в прямий конфлікт з Росією. Вони об'єдналися, щоб допомогти Україні захистити себе від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Уоллеса в ефірі Washington Post Live.

"Міжнародне співтовариство об'єдналося заради того, щоб допомогти Україні захистити себе відповідно до міжнародного законодавства. Щоб (президент Росії, - ред.) Путін зрештою провалив свою місію в Україні. Ми не вплутувалися і не будемо вплутуватися в прямий конфлікт з Росією і російською армією", - зазначив він.

Зазначимо, раніше Уоллес заявляв, що Росія вийде з війни проти України слабшою, а російському президенту Володимиру Путіну нарешті доведеться зіткнутися з реальністю.

За його словами, Путін повинен змиритися з тим, що в кінцевому рахунку він програє, оскільки на даний момент Росія означає для світу менше, ніж до вторгнення в Україну.

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