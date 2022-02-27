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Запад будет отслеживать и замораживать активы российских олигархов, - Белый дом

Автор: Наталья Скороход

США и партнеры будут отслеживать и замораживать активы российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями. Для этого создают многостороннюю трансатлантическую целевую группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Создание группы, которая будет отслеживать такие активы россиян планируют на этой неделе.

"На этой неделе мы создадим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями, - их яхт, их особняков и любых других доходов, полученных нечестным путем, которые мы сможем найти и заморозить в соответствии с законом", - говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, что западные страны подготовили ответ России на войну в Украине. Россию отключат не только от банковской системы SWIFT, но и заморозят активы в Центральном банке.

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