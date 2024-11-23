Заощадити на бензині: ТОП-5 дієвих правил економічного керування авто

Скільки б зусиль не прикладали конструктори для зниження апетиту двигуна, всі вони можуть бути помножені на нуль водієм. Точніше, його надто вільним стилем керування. Якщо ви не хочете залишати зайві гроші на АЗС, треба дотримуватись кількох нескладних правил.

Перш за все, не думайте, що прийоми економічного водіння – це щось надто складне і обтяжливе. Насправді велика частина водіїв і так кермує своїми машинами цілком економічно, не прикладаючи для того особливих зусиль.

Оберти

Не можна перекручувати двигун. Так, якщо щоразу протискувати акселератор до підлоги, машина буде поводитись по-спортивному. Але ж можна робити це не кожного разу, а за потреби. Для більшості масових моторів (бензинових і дизельних) економічні оберти вкладаються в діапазон 1500 – 2500 об./хв. Слід переключати передачі вгору, не розкручуючи двигун вище цього діапазону. Проте, не варто відмовлятись від високих обертів в ситуаціях, коли це справді потрібно: на підйомах, на повністю завантаженій машині та при обгонах. А при рушанні з місця не варто виводити двигун на оберти більше 2500 – 3000 об./хв.

Коли ви бачите, що попереду немає перешкод, розганяти машину слід енергійно, коротко і в один прийом. Справа у тому, що будь-яке прискорення вимагає додаткових грамів пального, тож розгін не варто затягувати. Проте, і тиснути акселератор буквально в підлогу теж не слід. Також недобре прискорюватись у кілька ступенів: давши "газу", перемикайтесь "вверх" і відразу досягайте швидкості, на якій будете рухатись тривалий час.

Рух накатом

Правильно рухайтесь накатом. Якщо ви котитесь з гори при відпущеному акселераторі і на одній з вищих передач, електроніка геть припиняє подання палива в інжектори. При тому коли авто котиться на нейтралі, пальне витрачається, хоча і потроху – виключно для роботи двигуна на холостому ходу. Автомобілів з автоматичними трансмісіями це стосується не в повній мірі, у них може бути своя логіка при русі накатом.

Будуйте плани

Прогнозуйте рух на кількасот метрів вперед. Насправді нескладно планувати свої поїздки таким чином, щоб уникати стояння у пробках і штовханини на перехрестях. Короткий маршрут з рваним ритмом руху гірше, ніж довгий, але з мінімумом зупинок і без перемикання передач. У пересічного сучасного авто найбільш економічна швидкість – порядку 80 – 90 км/год на вищий передачі.

Коротко

Коли ви вже всерйоз налаштовані на економію палива, підключить до цієї ідеї і стратегію комплектації вашої машини. Наприклад, не важко знайти модель шин з низьким коефіцієнтом опору котінню, або обрати моторну оливу з високим енергозберігаючим індексом. Також буде дуже корисним прибрати з машини все, що заважає повітрю обтікати її кузов – великі антени, громіздкі бризковики, багажник на даху та самі рейлінги, які його тримають. Кожен названий пункт по окремішності дасть мізерну економію, але все разом створить помітну прибавку до економії.