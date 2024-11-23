Сэкономить на бензине: ТОП-5 действенных правил бережного вождения

Сколько бы усилий не прикладывали конструкторы для понижения аппетита двигателя, все они могут быть умножены на ноль водителем. Вернее, его слишком свободным стилем управления. Если вы не хотите оставлять лишние деньги на АЗС, нужно соблюдать несколько несложных правил.

Прежде всего, не думайте, что приемы экономического вождения – это слишком сложное и обременительное. На самом деле большая часть водителей и так управляет своими машинами вполне экономично, не прилагая для того особых усилий.

Обратить

Нельзя извращать двигатель. Так, если каждый раз протискивать акселератор к полу, машина будет вести себя по-спортивному. Но ведь можно делать это не каждый раз, а при необходимости. Для большинства массовых моторов (бензиновых и дизельных) экономичные обороты укладываются в диапазон 1500 – 2500 об/мин. Следует переключать передачи вверх, не раскручивая двигатель выше этого диапазона. Однако, не стоит отказываться от высоких оборотов в ситуациях, когда это действительно нужно: на подъемах, полностью загруженной машине и при обгонах. А при трогании с места не стоит выводить двигатель на обороты более 2500 – 3000 об/мин.

Когда вы видите, что впереди нет помех, разгонять машину следует энергично, кратко и в один прием. Дело в том, что любое ускорение требует дополнительных граммов горючего, так что разгон не стоит затягивать. Однако и давить акселератор буквально в пол тоже не следует. Также нехорошо ускоряться в несколько ступеней: дав "газу", переключайтесь "вверх" и сразу достигайте скорости, на которой будете двигаться длительное время.

Движение накатом

Правильно двигайтесь накатом. Если вы катитесь с горы при отпущенном акселераторе и на одной из высших передач, электроника прекращает подачу топлива в инжекторы. При том, когда авто катится на нейтрали, горючее тратится, хотя и понемногу – исключительно для работы двигателя на холостом ходу. Автомобилей с автоматическими трансмиссиями это касается не в полной мере, у них может быть своя логика при движении накатом.

Стройте планы

Прогнозируйте движение на несколько метров вперед. На самом деле несложно планировать свои поездки таким образом, чтобы избегать стояния в пробках и толчеи на перекрестках. Короткий маршрут с рваным ритмом движения хуже длинного, но с минимумом остановок и без переключения передач. У рядового современного авто более экономичная скорость – порядка 80 – 90 км/ч на более высокой передаче.

Кратко

Когда вы уже всерьез настроены на экономию топлива, подключите к этой идее и стратегию комплектации вашей машины. К примеру, не трудно найти модель шин с низким коэффициентом сопротивления котению, или выбрать моторное масло с высоким энергосберегающим индексом. Также будет очень полезным убрать из машины все, что мешает воздуху обтекать ее кузов – большие антенны, громоздкие брызговики, багажник на крыше и сами держащие его рейлинги. Каждый названный пункт по отдельности даст скудную экономию, но все вместе создаст заметную прибавку к экономии.