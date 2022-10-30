Заощадить 290 млн євро. Сунак відклав будівництво нової королівської яхти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express .

Ідею створення нового судна лобіював Борис Джонсон, будучи прем'єром, його наступниця на цій посаді Ліз Трасс також не виступала проти. Нинішній уряд проект відкладе в рамках заходів щодо скорочення видатків.

Ідея побудувати судно на заміну королівській яхті «Британія», яка була виведена з експлуатації у 1997 році, належала пану Джонсону. Роботи планувалося розпочати у 2022 році. Передбачалося, що замість того, щоб просто служити королівській родині, корабель також використовуватиметься як бізнес-майданчик для розміщення іноземних високопосадовців.

Раніше вартість судна оцінювали в 175 млн євро, потім вона зросла до 290 млн євро. При цьому понад 3 млн євро вже витрачено — це витрати на персонал та консультантів.