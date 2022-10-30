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Сэкономит 290 млн евро. Сунак отложил строительство новой королевской яхты

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство нового премьер-министра Британии Риши Сунака откажется от проекта новой королевской яхты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Идею создания нового судна лоббировал Борис Джонсон, будучи премьером, его преемница на этом посту Лиз Трасс также не выступала против. Нынешнее правительство проект отложит в рамках мер по сокращению расходов.

Идея построить судно на замену королевской яхте «Британия», которая была выведена из эксплуатации в 1997 году, принадлежала господину Джонсону. Работы планировалось начать в 2022 году. Предполагалось, что вместо того, чтобы просто служить королевской семье, корабль также будет использоваться в качестве бизнес-площадки для размещения иностранных высокопоставленных лиц.

Ранее стоимость судна оценивали в 175 млн евро, затем она выросла до 290 млн евро. При этом более 3 млн евро уже потрачено — это расходы на персонал и консультантов.

Напомним, что 25 октября новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже начал процедуру формирования правительства.

Ранее он уже высказался о войне в Украине. По его словам, затеянная Владимиром Путиным война привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире.

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