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Суд в оккупированном Крыму переходит к заключительным дебатам по делу Чубарова

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 10:21
Суд в оккупированном Крыму переходит к заключительным дебатам по делу Чубарова Фото: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Россией Крыму "Верховный суд" завершил заслушивание позиций сторон и предоставление доказательств в уголовном деле против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. На следующем заседании состоятся заключительные прения сторон.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Последний свидетель защиты Бекир Мамутов сегодня был допрошен судом и заявил, что Чубаров не причастен к беспорядкам, в которых его обвиняют.

По словам адваката, далее ожидается стадия судебных прений и приговор. Дебаты состоятся на следующем заседании, которое назначили на 24 мая.

Чубарова в Крыму судят заочно. Российские следователи обвиняют его в "организации массовых беспорядков" и "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.

По версии "следствия", в апреле 2015 года Чубаров в интервью одному из украинских СМИ призвал вернуть Крым в состав Украины.

Ранее "суд" в РФ огласил приговор "белогорской группе Хизб ут-Тахрир". Один из крымских татар получил 18 лет тюрьмы.

Напомним, российская прокуратура подала апелляцию на приговор проукраїнському активисту из Крыма Олегу Приходько. Его уже осудили на пять лет, но прокуратура требует изменить срок заключению на 11 лет.

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