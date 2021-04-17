Суд в оккупированном Крыму переходит к заключительным дебатам по делу Чубарова

В оккупированном Россией Крыму "Верховный суд" завершил заслушивание позиций сторон и предоставление доказательств в уголовном деле против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. На следующем заседании состоятся заключительные прения сторон.

Последний свидетель защиты Бекир Мамутов сегодня был допрошен судом и заявил, что Чубаров не причастен к беспорядкам, в которых его обвиняют.

По словам адваката, далее ожидается стадия судебных прений и приговор. Дебаты состоятся на следующем заседании, которое назначили на 24 мая.

Чубарова в Крыму судят заочно. Российские следователи обвиняют его в "организации массовых беспорядков" и "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.

По версии "следствия", в апреле 2015 года Чубаров в интервью одному из украинских СМИ призвал вернуть Крым в состав Украины.