Занепокоєння через стан Байдена зростає. ЗМІ пишуть про "напружений тиждень у Вашингтоні"

Попри те, що президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, кілька демократів висловили стурбованість його станом. Один з них заявив навіть про "напружений тиждень у Вашингтоні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

"Слухайте, я думаю, що занепокоєння зростає. Я думаю, що це буде напружений тиждень у Вашингтоні, не зважаючи на всі критичні проблеми, які відбуваються на майданчику, у країні та світі… Політика цього тижня перейде в гіпердвигун", - сказав конгресмен-демократ Майк Квіглі.

Квіглі став четвертим демократом у Палаті представників, який відкрито закликав Байдена піти у відставку, що, за його словами, було "болючим" рішенням. Квіглі приєднався до Сета Моултона, Ллойда Доггетта і Рауля Гріхальви.

Один високопоставлений помічник демократів сказав ABC News, що Байден повинен "пристебнутися на дикий тиждень".

Як зазначає видання, "у Байдена буде кілька напружених днів", оскільки він планує провести кілька передвиборних заходів у Філадельфії в неділю та прийняти саміт НАТО наступного тижня.